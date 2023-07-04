О решении сообщил командующий Объединенными Силами генерал-лейтенант Сергей Наев. Он подчеркнул, что работа на этом направлении не прекращалась с тех пор, как был выбит враг с Севера.

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В связи с последними событиями вокруг Запорожской атомной станции было принято решение об усилении северной границы нашего государства как личным составом, так и боевой техникой.

– отметил Сергей Наев.

По его словам, сейчас активно строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны.

Мы изучили врага и готовы защищаться

Командующий добавил, что украинская разведка работает эффективно. Более того, "мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам".

"Наши воины прошли боевое согласование и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", - подчеркнул Наев.