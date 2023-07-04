Про рішення повідомив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Сергій Наєв. Він наголосив, що роботу на цьому напрямку не припинялась відтоді, як було вибито ворога з Півночі.

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У зв'язку з останніми подіями навколо Запорізької атомної станції було прийнято рішення щодо посилення північного кордону нашої держави як особовим складом, так і бойовою технікою,

– зазначив Сергій Наєв.

За його словами, наразі активно будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Ми вивчили ворога і готові захищатись

Командувач додав, що українська розвідка працює ефективно. Ба більше, "ми добре вивчили ворога і чітко володіємо ситуацією щодо його планів".

"Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію", – наголосив Наєв.