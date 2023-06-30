Відповідне доручення президент зробив сьогодні, 30 червня, під час Ставки. Розповідаємо деталі та інші рішення, які обговорювало керівництво.

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Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами,

– повідомив Зеленський.

Він заявив, що щодо обстановки в Білорусі окремо доповідали представники Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та Держприкордонслужби.

За його словами, ситуацію "тримають на постійному контролі".

Довідка. Після заколоту Пригожина і угоди з Лукашенко у Кремлі вирішили закрити кримінальну справу проти ватажка, якщо він "піде до Білорусі". Також, мовляв, за цієї умови"вагнерівців" за спробу заколоту влада не переслідуватиме.

Чи можливе вторгнення вагнерівців з Білорусі