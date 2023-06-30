Відповідне доручення президент зробив сьогодні, 30 червня, під час Ставки. Розповідаємо деталі та інші рішення, які обговорювало керівництво.
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Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами,
– повідомив Зеленський.
Він заявив, що щодо обстановки в Білорусі окремо доповідали представники Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та Держприкордонслужби.
За його словами, ситуацію "тримають на постійному контролі".
Чи можливе вторгнення вагнерівців з Білорусі
- Раніше Наєв заявляв, що можливий напад терористів ПВК "Вагнера" на Україну з території Білорусі став би "самогубством".
- За його словами, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Українські військові не фіксують стягування техніки та живої сили росіян, а самі продовжують нарощувати оборону.
- 29 червня Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися, оскільки окупанти постійно ведуть обстріли.