Український "Залізний генерал" дав інтерв'ю міжнародним журналістам. У ньому він, з-поміж іншого, згадав про бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та оцінив ризики перекидання вагнерівців у Білорусь.

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Що думає Залужний про батальйон "Вагнера"

Як зазначив Залужний, спроба військового перевороту в Росії фактично ніякого впливу на ситуацію на фронті не мала, оскільки вагнерівці залишили лінію бойових дій після боїв за Бахмут.

"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь", – наголосив генерал і додав, що заколот Пригожина не створив додатковий імпульс для контрнаступу наших захисників.

Водночас він сказав, що має багато острахів. Одним із них є факт можливої загрози з боку "Вагнера", що зараз передислоковується у Білорусь.

Наше завдання – підготуватися до найгірших і найможливіших сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути,

– запевнив Залужний, коментуючи потенційний наступ вагнерівці з півночі.

Однак все ж, за його словами, найгіршим сценарієм є застосування Росією ядерної зброї: "Путін може розгорнути ядерний арсенал".

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Заколот Пригожина: коротко