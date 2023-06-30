Український "Залізний генерал" дав інтерв'ю міжнародним журналістам. У ньому він, з-поміж іншого, згадав про бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина та оцінив ризики перекидання вагнерівців у Білорусь.
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Що думає Залужний про батальйон "Вагнера"
Як зазначив Залужний, спроба військового перевороту в Росії фактично ніякого впливу на ситуацію на фронті не мала, оскільки вагнерівці залишили лінію бойових дій після боїв за Бахмут.
"Ми не відчули, що їхній захист десь ослаб або що-небудь", – наголосив генерал і додав, що заколот Пригожина не створив додатковий імпульс для контрнаступу наших захисників.
Водночас він сказав, що має багато острахів. Одним із них є факт можливої загрози з боку "Вагнера", що зараз передислоковується у Білорусь.
Наше завдання – підготуватися до найгірших і найможливіших сценаріїв. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути,
– запевнив Залужний, коментуючи потенційний наступ вагнерівці з півночі.
Однак все ж, за його словами, найгіршим сценарієм є застосування Росією ядерної зброї: "Путін може розгорнути ядерний арсенал".
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Заколот Пригожина: коротко
- Після звинувачень у бік міноборони Росії стосовно того, що воно нібито наказало завдати удару по тилових позиціях вагнерівців, Пригожин вирішив ввечері 23 червня розпочати військовий заколот. Закінчився він уже наступного дня.
- Ватажок ПВК "Вагнера" підписав угоду з президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком, згідно з якою частина вагнерівців повинна передислокуватися на територію "братньої країни". Очевидно, інших найманців Кремль намагатиметься націоналізувати.
- Водночас в Інституті вивчення війни також аналізували, чи мало хоч якийсь вплив це "повстання" на ситуацію на полії бою. Як зазначили аналітики, воно не суттєво щось змінило.
- Власне, вони констатували, що Збройні Сили як і просувалися на різних ділянках фронту, так і продовжували це робити, коли тривав бунт.