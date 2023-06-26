Як зазначають експерти, цей заколот, що розпочався 23 червня, а закінчився – 24, не особливо суттєво щось змінив на полі бою. Зокрема, йдеться про "обороноспроможність" російських сил та їхню здатність проводити наступи, а точніше – їх не проводити.
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ЗСУ йдуть в контрнаступ, ворог – не має успіху
Власне, бої тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту. Під час заколоту загарбники здійснили значну кількість безрезультатних спроб наземних атак біля Бахмута. Їх було навіть більше, аніж зазвичай.
Натомість певні російські пропагандисти, намагаючись грати на випередження, уже почали "пояснювати", що потенційні поразки російських військ і успіхи України можуть бути спричинені заколотом.
25 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту,
– також констатували аналітики.
Окрім того, там припустили, що Збройним Силам вдалось просунутися на південний захід від Великої Новосілки, та навели слова голови українського оборонного відомства Олексія Резнікова, який наголосив, що основного удару в цьому контрнаступі наші захисники ще не завдавали.
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Проблеми Росії: останнє
- Варто сказати, що від початку повномасштабного вторгнення на війні проти нашої держави загинуло 225 580 загарбників, про що повідомили в Генштабі ЗСУ вранці 26 червня. Лише за минулу добу до Кобзона відправилось 950 окупантів.
- Разом з тим на фоні того, як в Росії відбувався заколот, з-під Мар'їнки, що в Донецькій області, почали вткати ТікТок-загони самопроголошеного лідера Чечні Рамзана Кадирова. Про це розповів пресофіцер 79-ї ОДШБ підполковник Ярослав Чепурний.
- Також у міністерстві оборони Великої Британії констатували, що українські військові поступово, але стабільно просуваються на полі бою. Зокрема, на Східному та Південному напрямках.