Як зазначають експерти, цей заколот, що розпочався 23 червня, а закінчився – 24, не особливо суттєво щось змінив на полі бою. Зокрема, йдеться про "обороноспроможність" російських сил та їхню здатність проводити наступи, а точніше – їх не проводити.

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ЗСУ йдуть в контрнаступ, ворог – не має успіху

Власне, бої тривали у звичайному режимі вздовж усієї лінії фронту. Під час заколоту загарбники здійснили значну кількість безрезультатних спроб наземних атак біля Бахмута. Їх було навіть більше, аніж зазвичай.

Натомість певні російські пропагандисти, намагаючись грати на випередження, уже почали "пояснювати", що потенційні поразки російських військ і успіхи України можуть бути спричинені заколотом.

25 червня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту,

– також констатували аналітики.

Окрім того, там припустили, що Збройним Силам вдалось просунутися на південний захід від Великої Новосілки, та навели слова голови українського оборонного відомства Олексія Резнікова, який наголосив, що основного удару в цьому контрнаступі наші захисники ще не завдавали.

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Проблеми Росії: останнє