У суботу, 24 червня, закінчилась громадянська війна в Росії за ініціативи Пригожина, так і не розпочавшись. Як пишуть в Інституті вивчення війни з посиланням на ворожі джерела, в угоду за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка міг втрутитись, зокрема, голова президентської адміністрації Росії.

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Хитка угода та її наслідки

Ймовірно, Пригожин того дня і намагався зв'язатися з АП, коли його бійці прямували у бік Москви, але, вочевидь, Владімір Путін відмовився з ним говорити. Не виключено, що ухвалив рішення щодо згортання заколоту він після того, як не отримав бажаного рівня широкомасштабної підтримки своїх дій з боку військових.

Деталі угоди все ще незрозумілі, однак лунає чимало спекуляцій і чуток. Наслідки збройного повстання ПВК "Вагнера" ще не завершилися, і залишається побачити, як буде реалізована угода: чи всі залучені сторони її повністю виконають, як Кремль і міністерство оборони Росії збираються вчинити з бійцями військового формування. Напевне, бійці "Вагнера" будуть співпрацювати з Кремлем, незалежно від бажання Пригожина,

– написали в ISW.

Окрім того, там констатували, що поки невідомо, де перебуває Пригожин і голова генштабу російських військ Валєрій Герасимов, якого лідер ПВК "Вагнера" недолюблює: "Також деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній офіцер безпеки Путіна і колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони", – зазначили експерти з приміткою, що не можуть підтвердити ці припущення.

Важливо! Однією з головних цілей цього заколоту для Пригожина була зміна військового керівництва Росії – Шойгу та Герасимов. Власне, саме цих посадовців ватажок терористів називав упродовж місяців винними у гибелі десятків тисяч російських солдатів. Якщо на вимогу Пригожа підуть, то це означатиме, на думку ISW, що бодай чогось своїм заколотом для себе він досягнув.

Чи планує Кремль знищити ПВК "Вагнера"

Як відомо, сили "Вагнера" під час повстання дійшли майже до Москви, але почали відступати до позицій у Ростові-на-Дону. Цікаво, але не дивно, що практично ніхто з чиновників не засудив дії вагнерівців. Голова оборонного комітету Державної Думи взагалі ляпнув, що приватний батальйон: "виконував накази свого командування" і "не зробив нічого осудливого".

Той факт, що ПВК "Вагнера" повертається до своїх тренувальних таборів із військовою технікою, вказує на те, що Кремль має намір зберегти принаймні певні елементи живої сили батальйону, а не прагнути негайно їх демобілізувати, хоча майбутнє командування та організаційна структура ПВК – не зрозумілі,

– йдеться в аналізі.

Водночас там наведена заява одного з депутатів російського парламенту, який сказав, що Держдума працює над тим, аби ввести в законодавство Росії таке "явище" як приватні військові компанії. Також, за слова цього ж парламентаря, поки "нема потреби" забороняти ПВК "Вагнера", адже це нібито найбоєздатніша сила держави.

Зверніть увагу! Діяльність приватних військових компаній ніяк не регулюється в правовому полі Росії. Ба більше, організація таких формувань є кримінальним злочином згідно з теперішнім законодавством ворожої держави.

Не виключено, шо російське військове керівництво може передислокувати ПВК "Вагнера" ​​в Україну або віддати батальон міжнародним місіям. Важливо, що Роскомнадзор заблокував офіційну сторінку пресслужби Пригожина в соціальній мережі "ВКонтакте", що свідчить про спроби Москви обмежити дії ватажка компанії.

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Пригожин не мав підтримки

Аналітики зазначають, що 4 колони групи "Вагнера", які наближалися до Москви, складалися з:

перша колона – 350 одиниць техніки (дев'ять танків, чотири БМП "Тигр", РСЗВ "Град" і гаубиці);

інші три колони – 375, 100 і 212 одиниць техніки (неброньовані вантажівки, автомобілі й автобуси).

А от російські телеграмні пропагандисти впевнені, що сили ПВК, які прямували до столиці, налічували 4 тисячі військових, що мали від 40 до 50 одиниць техніки, зокрема ПТРК, танки Т-90М, БМП, системи ППО "Панцир" і РСЗВ "Град".

Це вказує на те, що Пригожин, ймовірно, боровся б в активному конфлікті в Москві без додаткової підтримки,

– констатували експерти.

Додамо наостанок, що уразі виконання угоди між Пригожиним і Лукашенком, ймовірно, певна частина "Вагнера" буде підпорядкована міноборони Росії, принаймні про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков. Тобто Пригожина у такий спосіб фактично усунуть від керування приватним батальйоном.