У суботу, 24 червня, закінчилась громадянська війна в Росії за ініціативи Пригожина, так і не розпочавшись. Як пишуть в Інституті вивчення війни з посиланням на ворожі джерела, в угоду за посередництва самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка міг втрутитись, зокрема, голова президентської адміністрації Росії.
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Хитка угода та її наслідки
Ймовірно, Пригожин того дня і намагався зв'язатися з АП, коли його бійці прямували у бік Москви, але, вочевидь, Владімір Путін відмовився з ним говорити. Не виключено, що ухвалив рішення щодо згортання заколоту він після того, як не отримав бажаного рівня широкомасштабної підтримки своїх дій з боку військових.
Деталі угоди все ще незрозумілі, однак лунає чимало спекуляцій і чуток. Наслідки збройного повстання ПВК "Вагнера" ще не завершилися, і залишається побачити, як буде реалізована угода: чи всі залучені сторони її повністю виконають, як Кремль і міністерство оборони Росії збираються вчинити з бійцями військового формування. Напевне, бійці "Вагнера" будуть співпрацювати з Кремлем, незалежно від бажання Пригожина,
– написали в ISW.
Окрім того, там констатували, що поки невідомо, де перебуває Пригожин і голова генштабу російських військ Валєрій Герасимов, якого лідер ПВК "Вагнера" недолюблює: "Також деякі російські джерела припускають, що Олексій Дюмін, нинішній губернатор Тульської області, колишній офіцер безпеки Путіна і колишній керівник Сил спеціальних операцій Росії, може замінити Шойгу на посаді міністра оборони", – зазначили експерти з приміткою, що не можуть підтвердити ці припущення.
Чи планує Кремль знищити ПВК "Вагнера"
Як відомо, сили "Вагнера" під час повстання дійшли майже до Москви, але почали відступати до позицій у Ростові-на-Дону. Цікаво, але не дивно, що практично ніхто з чиновників не засудив дії вагнерівців. Голова оборонного комітету Державної Думи взагалі ляпнув, що приватний батальйон: "виконував накази свого командування" і "не зробив нічого осудливого".
Той факт, що ПВК "Вагнера" повертається до своїх тренувальних таборів із військовою технікою, вказує на те, що Кремль має намір зберегти принаймні певні елементи живої сили батальйону, а не прагнути негайно їх демобілізувати, хоча майбутнє командування та організаційна структура ПВК – не зрозумілі,
– йдеться в аналізі.
Водночас там наведена заява одного з депутатів російського парламенту, який сказав, що Держдума працює над тим, аби ввести в законодавство Росії таке "явище" як приватні військові компанії. Також, за слова цього ж парламентаря, поки "нема потреби" забороняти ПВК "Вагнера", адже це нібито найбоєздатніша сила держави.
Не виключено, шо російське військове керівництво може передислокувати ПВК "Вагнера" в Україну або віддати батальон міжнародним місіям. Важливо, що Роскомнадзор заблокував офіційну сторінку пресслужби Пригожина в соціальній мережі "ВКонтакте", що свідчить про спроби Москви обмежити дії ватажка компанії.
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Пригожин не мав підтримки
Аналітики зазначають, що 4 колони групи "Вагнера", які наближалися до Москви, складалися з:
- перша колона – 350 одиниць техніки (дев'ять танків, чотири БМП "Тигр", РСЗВ "Град" і гаубиці);
- інші три колони – 375, 100 і 212 одиниць техніки (неброньовані вантажівки, автомобілі й автобуси).
А от російські телеграмні пропагандисти впевнені, що сили ПВК, які прямували до столиці, налічували 4 тисячі військових, що мали від 40 до 50 одиниць техніки, зокрема ПТРК, танки Т-90М, БМП, системи ППО "Панцир" і РСЗВ "Град".
Це вказує на те, що Пригожин, ймовірно, боровся б в активному конфлікті в Москві без додаткової підтримки,
– констатували експерти.
Додамо наостанок, що уразі виконання угоди між Пригожиним і Лукашенком, ймовірно, певна частина "Вагнера" буде підпорядкована міноборони Росії, принаймні про це заявив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков. Тобто Пригожина у такий спосіб фактично усунуть від керування приватним батальйоном.