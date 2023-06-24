Про це заявив речник Путіна Дмітрій Пєсков, якого цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Однак керівник вагнерівців відправиться у Білорусь.

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Що Пригожин робитиме у Білорусі

Вочевидь, Кремль вирішив відправити Пригожина у заслання до Алєксандра Лукашенка. Ймовірно, це частина досягнутих домовленостей між самопроголошеним президентом та керівником найманців. Проте рупор Кремля каже, що йому невідомо про те, чим Пригожин там займатиметься.

Кримінальне провадження проти Пригожина буде припинене, він піде в Білорусь,

– заявив Пєсков.

Гарантією того, що Пригожин відправиться до Білорусі живим речник Кремля назвав слово Путіна.

Крім того, речник Путіна заявив, що буцімто питання кадрових перестановок у російському міноборони в ході перемовин з Пригожиним не порушували.

Щодо вагнерівців, які брали участь у заколоті, то Пєсков підтвердив, що вони отримають амністію як учасники війни. Крім того, за його словами, частина найманців хоче підписати контракти з міноборони.

У ході розслідування проти Пригожина, у нього провели обшуки, у ході яких виявили злитки золота, білий порошок, валюту, зброю та підроблені документи на різні імена з фото керівника найманців.

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А що із Шойгу

Якщо вірити Пєскову, то Сєргєй Шойгу залишається на посаді міністра оборони країни-терориста. Однак напередодні терорист Гіркін заявив, що своєї почали унаслідок заколоту Пригожина позбулася фактично друга людина в державі.

Звичайно, що другою людиною можна назвати прем'єр-міністра, главу МЗС чи держдуми, керівника Генштабу тощо. Однак в контексті того, що причиною повстання вагнерівців став тривалий конфлікт Пригожина з міноборони Росії – ймовірно йдеться саме про Шойгу. Втім офіційних повідомлень про його звільнення поки що немає.