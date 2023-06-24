Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Однако руководитель вагнеровцев отправится в Белорусь.

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Что Пригожин будет делать в Беларуси

Очевидно, Кремль решил отправить Пригожина в ссылку Александру Лукашенко. Вероятно, это часть достигнутых договоренностей между самопровозглашенным президентом и руководителем наемников. Однако рупор Кремля говорит, что ему неизвестно, чем Пригожин будет там заниматься.

Уголовное производство против Пригожина будет прекращено, он пойдет в Беларусь,

– заявил Песков.

Гарантией того, что Пригожин отправится в Беларусь живым спикером Кремля назвал слово Путина.

Кроме того, спикер Путина заявил, что якобы вопрос кадровых перестановок в российском минобороны в ходе переговоров с Пригожиным не поднимался.

Относительно вагнеровцев, участвовавших в мятеже, Песков подтвердил, что они получат амнистию как участники войны. Кроме того, по его словам, часть наемников хочет подписать контракты по минобороны.

В ходе расследования против Пригожина у него провели обыски, в ходе которых обнаружили слитки золота, белый порошок, валюту, оружие и поддельные документы на разные имена с фото руководителя наемников.

Что нашли в Пригожине / Фото росСМИ

А что из Шойгу

Если верить Пескову, то Сергей Шойгу остается в должности министра обороны страны-террориста. Однако накануне террорист Гиркин заявил, что своей начали в результате мятежа Пригожина лишился фактически второй человек в государстве.

Конечно, вторым человеком можно назвать премьер-министра, главу МИД или госдумы, руководителя Генштаба и т.д. Однако в контексте того, что причиной восстания вагнеровцев стал длительный конфликт Пригожина по минобороны России – вероятно, речь идет именно о Шойгу. Впрочем, официальных сообщений о его увольнении пока нет.