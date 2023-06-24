Українське оборонне відомство задалось цілком логічним питанням – хто із павуків у банці виживе. Тобто кого у результаті цих подій приберуть, а хто відповідатиме перед трибуналом.

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Реакція Міноборони на завершення заколоту в Росії

Попри те, що вагнерівці більше не просуваються у напрямку Москви, події 24 червня матимуть серйозні наслідки для Росії, у чому впевнені і в Міноборони. Відомство порівняло сторони заколоту з павуками в банці – мовляв, хтось таки не виживе.

Питання лише в тому, кому пощастить у банці з павуками вижити й постати перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі,

– зазначили в Міноборони.

Питання цілком логічне, адже всі сторони заколоту – воєнні злочинці. Диктатор Владімір Путін віддав наказ про вторгнення та вже визнаний винним у викраденні українських дітей – про це свідчить орден на арешт від Міжнародного кримінального суду. Сєргєй Шойгу та інші російські генерали теж є воєнними злочинцями як керівники окупаційних військ.

Євгеній Пригожин та його терористична організація ПВК "Вагнера" вчинила низку воєнних злочинів. Зокрема, за особистим наказом Пригожина, як свідчить розслідування російської організації Gulagu.net, вагнерівці жорстоко страчували українських полонених та фіксували це на відео. Крім того, його найманці також вбивали цивільних, про що зізнався один із командирів.

Шойгу могли звільнити з посади

Увечері 24 червня заколот вагнерівців зупинився після того, як самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко та керівник найманців Євгеній Пригожин заявили про досягнення домовленостей, у результаті яких буде підписано угоди. Крім того, вагнерівцям пообіцяли амністію, оскільки вони є учасниками війни проти України.

Однак терорист Ігор Гіркін не лише переконаний, що це не кінець заколоту, але й натякнув на кадрові зміни в Кремлі. За його словами, своєї посади позбулася фактично друга людина в державі. Про кого саме йдеться – терорист не уточнював. Однак з огляду на те, що до заколоту фактично призвів конфлікт Пригожина та Шойгу – мова може йти саме про міністра оборони країни-терориста.