Відповідні повідомлення терорист розмістив у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 Канал. За його словами, події в Росії були переворотом і його результат успішний. Проте він не вірить, що це кінець.
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Шойгу, ймовірно, позбувся своєї посади
За словами терориста Гіркіна, домовленості, про які заявила адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка та очільника найманців "Вагнера" Євгенія Пригожина можуть бути фейковими. Однак він допускає, що домовленості можуть бути справжніми тільки за умови, що Пригожину чітко дали зрозуміти, що його знищать.
Також Гіркін ниє через те, що вагнерівці знищили 6 російських бойових вертольотів. Тому він стверджує, що нічого не завершилося.
Водночас він констатував, що переворот Пригожина був успішним, бо фактично друга людина в Росії позбулася своєї посади. Про кого конкретно йдеться – терорист не уточнював, але з огляду на те, що причиною заколоту був конфлікт Пригожина та Шойгу, ймовірно йдеться саме про міністра оборони. Цікаво, що станом на 22:00 офіційних підтверджень факту звільнення міністра оборони країни-терориста немає.
Головне про заколот Пригожина
- Увечері 23 червня Євгеній Пригожин звинуватив Сєргєя Шойгу в ударі по тиловому таборі вагнерівців, через що оголосив про похід на Москву;
- Уночі 24 червня вагнерівці перетнули українсько-російський кордон і вже вранці захопили Воронєж та Ростов-на-Дону;
- У своєму зверненні диктатор Владімір Путін назвав заколот повтором подій 1917 року, які призвели до громадянської війни в Росії та визнав втрату контролю над Ростовом.
- Водночас вагнерівці продовжили просування та зайшли на території Липецької області;
- У Москві силовики готувалися до боїв з найманцями, однак вже ввечері 24 червня адміністрація самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка заявила, що диктатор досягнув домовленостей з Пригожиним. Керівник найманців підтвердив цей факт та заявив про те, що рух колон вагнерівців на Москву зупинили. Також війська покинули Ростов. За підсумками домовленостей начебто мають бути укладені угоди, а вагнерівцям обіцяють амністію як учасникам війни проти України.