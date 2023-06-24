Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин прийняв пропозицію самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка. Їхні переговори тривали цілий день, повідомляє 24 Канал.

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Вагнерівці відходять від Ростова

У низці російських ЗМІ повідомили, що найманці ПВК "Вагнера" готуються до відходу від штабу Південного військового округу в Ростові-на-Дону. Вони вже заводять танки та вантажать боєкомплект в автомобілі для передислокації.

У мережі вже навіть з'явилося відео, на якому можна побачити, як радісні головорізи Пригожина готуються до відступу.

Дивіться, як вагнерівці їдуть з Ростова: відео

Станом на 21:00 у місті поки залишаються:

  • один КамАЗ,
  • 2 танки, один з яких застряг напередодні в арці

Заколот завершився менше ніж за добу: відео

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Що відомо про невдалий заколот Пригожина

  • Ввечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" оголосив про громадянську війну в Росії. Причиною був ракетний удар по вагнерівцях з боку російської армії. Він буцімто призвів до численних жертв серед найманців.
  • За словами Пригожина, 25 тисяч найманців вирушили "розбиратися" з військовим керівництвом Росії, адже "зло, яке воно несе, має бути знищене".
  • За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви.
  • Загальна площа територій, яку вони контролювали, становить понад 5 тисяч квадратних кілометрів.
  • Після переговорів з Лукашенком ватажок вагнерівців заявив, що вони вирушили на "марш справедливості" 23 червня і за добу пройшли довгий шлях, зупинившись за 200 кілометрів від Москви.
  • Пригожин пояснив, що зупиняє свій бунт, аби "не проливалася російська кров".