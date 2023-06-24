Про це глава ПВК "Вагнера" повідомив у зверненні, яке опублікував у соцмережах. Яка ситуація зараз у Ростові – інформує 24 Канал.

До теми Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

У Ростові Пригожин зустрівся із заступниками військового керівництва

Пригожин у мережі опублікував кілька відео із Ростова. На перших кадрах ватажок вагнерівців знаходиться на території штабу Південного військового округу. Окрім того, Пригожин зустрівся там із заступником міністра оборони Юнус-Беком Євкуровим та заступником начальника Генштабу Росії Владіміром Алєксєєвим.

Під час зустрічі Пригожин та представники російського військового керівництва обговорювали ситуацію, яка склалася у Ростові. Ватажок вагнерівців почав бідкатися, що по найманцях відкрили вогонь з гелікоптерів, але вони їх "збили".

Будемо збивати усіх, якщо будете їх посилати. Тому що ви стріляєте по мирних жителях, ви знищуєте "мирняк". Ви тільки що знищили автобус з людьми, і совісті у вас ніякої не було,

– звинуватив Пригожин керівництво.

Ватажок вагнерівців заявив, що поки міністр оборони Сєргєй Шойгу та начальник російського генштабу Валєрій Гєрасімов не приїдуть на зустріч, місто буде заблоковано найманцями.

Пригожин у штабі із заступниками військового керівництва: дивіться відео

Які військові об'єкти захопили вагнерівці

Наразі у мережі повідомляють, що захоплено кілька військових об'єктів у Ростові, зокрема:

штаб Південного військового округу;

одне з відділень поліції;

головний комітет МВС у Ростові;

будівлю ФСБ;

адміністрацію міста.

Окрім того, Пригожин заявив, що найманці також контролюють роботу аеродрому у Ростові. Разом з тим, ватажок ПВК "Вагнера" наголосив, що "бойові літаки можуть спокійно вилітати й виконувати бойові завдання".

Ми взяли під контроль, що штурмова авіація не завдала ударів по нас (вагнерівцям – 24 Канал), а атакувала українців,

– цинічно заявив Пригожин.

Ба більше, він почав виправдовуватися, що ПВК "Вагнера" не впливає на роботу офіцерів, а отже – на ситуацію на фронті. Пригожин заявив, що ситуація на фронті "посипалася" не через "повстання" вагнерівців. Ватажок вагнерівців почав істерити, що Росія втрачає під час так званої "спецоперації" набагато більше людей, ніж про це говорять офіційні особи – щонайменше у 3 – 4 рази.

Звернення Пригожина з Ростова: дивіться відео