Глава держави зазначив, що сьогодні день, коли точно не має бути тиші й точно потрібне лідерство, повідомляє 24 Канал. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії взагалі нічого не контролюють.

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У Росії діється повний хаос

Зеленський заявив, що у Росії – повний хаос, повна відсутність хоч якоїсь передбачуваності.

І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми всі пам’ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав – переплутав із силою свої ілюзії та брехню, якою його годують,

– зазначив президент.

За його словами, у Кремлі здатні піти на будь-який терор та будь-яку дурість, але не можуть забезпечити й відсотка необхідного контролю.

"І це вони – реальна проблема. За одну добу вони втратили кілька своїх міст-мільйонників і показали всім російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко – захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю", – наголосив український лідер.

Він додав, що зараз дуже важливо, щоб ніхто у світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними.

"Кожне слово журналістів – на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. І якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, ніби Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу – іще більш небезпечного. Ми всі знаємо рішення", – зауважив глава держави.

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