Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Варто зауважити, що росіяни намагаються якомога швидше покинути свою країну і вже розкупили усі квитки до Стамбула, Анкари та Астани.

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У Росії готуються до введення воєнного стану

Джерело у Раді Федерації заявило, що російська влада обговорює можливість оголошення в країні воєнного стану.

Мета цієї "спецоперації" – захоплення влади в країні. Зараз опрацьовується питання про оголошення воєнного стану, щоб не допустити цього,

– сказав співрозмовник.

Варто зауважити, що у Москві тим часом відбуваються заходи з підготовки до введення в столиці комендантської години. Окрім цього, мер міста Сєргєй Собянін заявив, що ситуація – складна. Для мінімізації ризиків оперативний штаб оголосив понеділок, 26 червня, неробочим днем. Працювати можуть лише:

органи влади,

підприємства безперервного циклу та оборонно-промислового комплексу,

міські служби.

Зверніть увагу! Агент "Атеш" з МВС Росії повідомив оперативну службову інформацію – загони ПВК "Вагнера" у цивільному одязі та автомобілях прямують у бік Москви. Там розгортають мобільні блокпости, на яких проводять ретельну перевірку всіх автівок.