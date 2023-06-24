Пригожин заявив, що 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися" з міноборони Росії. Адже, за його словами, зло, яке несе військове керівництво Росії, має бути знищене.
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Вагнерівці переодягаються в цивільне
Агент з МВС Росії повідомив "Атеш" оперативну службову інформацію.
До них надійшли відомості, що загони ПВК у цивільному одязі та автомобілях прямують у бік Москви. Розгортаються мобільні блокпости, на яких проводять ретельну перевірку всіх автомобілів,
– мовиться у повідомленні.
Ймовірно, з цим пов'язані кілька випадків розстрілу цивільних авто.
"Але в тих випадках були звичайні мирні громадяни. "Атеш" продовжує збирати інформацію про перебіг внутрішнього конфлікту РФ", – зауважили у русі.
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Пригожин оголосив війну міноборони Росії: останні новини
- В русі "Атеш" повідомили, що найманці Пригожина хочуть захопити склади з російською ядерною зброєю. Вагнерівців вже помітили в одному з міст, де її зберігають.
- В українській розвідці зазначили, що Москва вже готується до облоги. Там скасували міжрегіональні пасажирські перевезення, а до кордонів міста стягують усю техніку, що залишилася в резервах окупантів.
- Росіяни тим часом намагаються якомога швидше покинути свою країну і вже розкупили усі квитки до Стамбула, Анкари та Астани. Ростовський вокзал також переповнений охочими виїхати якомога далі потягом.