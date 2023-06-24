Квитки на прямі рейси з Москви до кількох великих міст за кордоном вже закінчилися. Ціни за переліт також виросли у десятки та сотні разів. Намагаються виїхати росіяни також і з Ростова.

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В Москві вже розкупили квитки на закордонні рейси

Ввечері 23 червня Євгеній Пригожин оголосив війну Шойгу та міноборони Росії. Його найманці вже зайняли два обласні центри, але його головна мета – Москва. Колони техніки вагнерівців вже рухаються Липецькою трасою, і від столиці Росії їх відділяє всього 500 кілометрів.

Росіяни від такого повороту подій, вочевидь, не в захваті, тож взялися масово скуповувати квитки на авіарейси. Наразі вже не залишилося місць у літаках до Тбілісі, Астани та Стамбула. Розкупили окупанти навіть квитки на непрямі рейси і готові тікати з Росії навіть із трьома пересадками.

Після початку військового перевороту виїхати зможуть тільки дуже заможні москвичі – ціни на квитки значно виросли. Квиток до Єревана зараз коштує 198 тисяч рублів (86 400 гривень), хоча ще вчора його можна було купити за 10 000 рублів.

Не краща ситуація і в Ростові-на-Дону – там на вокзалі утворилася тиснява через кількість охочих швидше виїхати з міста.

Росіяни скупчилися на вокзалі в Ростові / Фото з соцмереж



Нагадаємо, переляк росіян пояснюється тим, що Москва вже готується до облоги. В розвідці України розповіли, що до російської столиці стягують техніку, що ще залишилася у резерві. Рух міжрегіонального громадського транспорту в Москві теж зупинили, тож авіарейси залишилися для місцевих єдиним варіантом.

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