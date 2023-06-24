Билеты на прямые рейсы из Москвы в несколько крупных городов за границей уже закончились. Цены за перелет также выросли в десятки и сотни раз. Пытаются уехать россияне также из Ростова.

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В Москве уже раскупили билеты на заграничные рейсы

Вечером 23 июня Евгений Пригожин объявил войну Шойгу и минобороны России. Его наемники уже заняли два областных центра, но его главная цель – Москва. Колонны техники вагнеровцев уже двигаются по Липецкой трассе, и от столицы России их отделяет всего 500 километров.

Россияне от такого поворота событий, очевидно, не в восторге, поэтому принялись массово скупать билеты на авиарейсы. Уже не осталось мест в самолетах в Тбилиси, Астану и Стамбул. Раскупили оккупанты даже билеты на косвенные рейсы и готовы бежать из России даже с тремя пересадками.

После начала военного переворота уехать смогут только очень состоятельные москвичи – цены на билеты значительно выросли. Билет в Ереван сейчас стоит 198 тысяч рублей (86 400 гривен), хотя еще вчера его можно было купить за 10 000 рублей.

Не лучше ситуация и в Ростове-на-Дону – там на вокзале образовалась давка из-за количества желающих поскорее уехать из города.

Россияне скопились на вокзале в Ростове / Фото из соцсетей



Напомним, испуг россиян объясняется тем, что Москва уже готовится к осаде. В разведке Украины рассказали, что в российскую столицу стягивают еще оставшуюся в резерве технику. Движение межрегионального общественного транспорта в Москве тоже остановили, поэтому авиарейсы остались для местных единственным вариантом.

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