Этот склад известен также как "375 объект "С"", 12-го управления минобороны России. Об этом сообщил агент военного партизанского движения "Атеш" в рядах "Вагнера".

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Защитить склад почти невозможно

И вагнеровцы, вероятно, добьются успеха в попытке захватить склад с ядерным оружием. Ведь находящимися на месте своими силами вооруженные силы России его защитить не смогут – вблизи склада находится очень мало сил и средств.

Чтобы отразить вероятную атаку ЧВК "Вагнера", военным страны-террористки необходимо значительное количество танков, артиллерии и моторизованной профессиональной пехоты. Нужна, как отметили в "Атеше", как минимум бригада.

А поскольку сейчас нет свободных войск, единственный способ получить подкрепление — снять оперативные резервы с фронта,

– подчеркнули партизаны.

По мнению военного партизанского движения, бои за воронежский ядерный склад, вероятно, приведут к усилению эскалации боевых действий между вагнеровцами и минобороны России.

Пригожин уже подмял Ростов

Стоит отметить, что бои продолжаются не только вблизи Воронежа, но и в Ростове-на-Дону. Утром субботы лидер ЧВК "Вагнера" заявил, что там уже захватил военные объекты и аэродром. В частности, в сети сообщают, что захвачены:

штаб Южного военного округа;

одно из отделений полиции;

главный комитет МВД в Ростове;

здание ФСБ;

администрация города.

При этом Пригожин заявил, что "боевые самолеты могут спокойно вылетать и выполнять боевые задачи" по украинцам. Его беспокоит только то, чтобы она не наносила удары по самим вагнеровцам.

Также в Ростове, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Пригожин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генштаба России Владимиром Алексеевым. Во время встречи лидер наемников обвинил военное руководство болот в том, что оно открыло огонь по вагнеровцам, а также в стрельбе по мирным жителям России.

По его словам, пока министр обороны Шойгу и начальник российского генштаба Герасимов не приедут на встречу, город будет заблокирован ЧВК "Вагнера".