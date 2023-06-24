Утром 24 июня главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что наемники контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, а также – аэродром. Пригожин заявил, что это будет продолжаться до тех пор, пока российское военное руководство не ответит за "совершенные преступления".

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В Воронеже также захватили военные объекты

Источники в российских спецслужбах сообщили Reuters, что наемники ЧВК "Вагнера" взяли под контроль военные объекты в Воронеже. Пока эту информацию Пригожин не подтвердил, однако местные жители в сети сообщали о передвижении военной техники и выстрелах.

Стоит отметить, что Воронеж расположен примерно в 500 километрах к югу от Москвы. Вместе с тем в Москве уже заблокировали трассу, а на дороге выставили подкрепление с блокпостами.

Смотрите на карте, где расположен Воронеж

Российские телеграм-каналы сообщают, что в Воронеже российский вертолет пытался нанести удар по колонне вагнеровцев. Однако, как и в Ростове, якобы был сбит средствами ЧВК "Вагнера".

Кроме того, в Воронеже был введен режим контртеррористической операции. Губернатор Воронежской области также заявил, что перекрыто более 300 километров трассы М-4 "Дон" – закрыто движение с 464 по 777 километры.

Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения,

– заявил губернатор.

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