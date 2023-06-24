Утром 24 июня главарь ЧВК "Вагнера" заявил, что наемники контролируют военные объекты в Ростове-на-Дону, а также – аэродром. Пригожин заявил, что это будет продолжаться до тех пор, пока российское военное руководство не ответит за "совершенные преступления".
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В Воронеже также захватили военные объекты
Источники в российских спецслужбах сообщили Reuters, что наемники ЧВК "Вагнера" взяли под контроль военные объекты в Воронеже. Пока эту информацию Пригожин не подтвердил, однако местные жители в сети сообщали о передвижении военной техники и выстрелах.
Стоит отметить, что Воронеж расположен примерно в 500 километрах к югу от Москвы. Вместе с тем в Москве уже заблокировали трассу, а на дороге выставили подкрепление с блокпостами.
Смотрите на карте, где расположен Воронеж
Российские телеграм-каналы сообщают, что в Воронеже российский вертолет пытался нанести удар по колонне вагнеровцев. Однако, как и в Ростове, якобы был сбит средствами ЧВК "Вагнера".
Кроме того, в Воронеже был введен режим контртеррористической операции. Губернатор Воронежской области также заявил, что перекрыто более 300 километров трассы М-4 "Дон" – закрыто движение с 464 по 777 километры.
Убедительно прошу жителей воздержаться от поездок и по дорогам регионального и местного значения,
– заявил губернатор.
Что известно о мятеже в России: коротко
- Вечером 23 июня Евгений Пригожин опубликовал видео и заявил, что якобы по тыловым позициям вагнеровцев российское минобороны нанесло ракетный удар. После этого так называемый "повар Путина" начал угрожать Шойгу и Герасимову.
- Пригожин не заставил себя долго ждать и уже ночью перешел от слов к делу. Он заявил, что якобы есть наготове 25 тысяч вагнеровцев, которые готовы к "маршу справедливости". После этого в сети появилась информация, что вагнеровцы беспрепятственно пересекли границу и вошли на территорию Ростовской области.
- К слову, в российском минобороны заявили, что заявления Пригожина не соответствуют действительности, а видео с якобы базы вагнеровцев – фейк. В Кремле сообщили, что российский диктатор Владимир Путин проинформирован о "ситуации".
- Утром 24 июня стало известно, что вагнеровцы действительно захватили Ростов. Более того, Пригожин заявил, что город будут блокировать, пока российское руководство не ответит за "геноцид российского народа".
- После таких резонансных событий Путин решил записать видеообращение. Он назвал действия Пригожина "предательством" и намекнул, что в России есть те, кто толкают его страну к анархии, братоубийству, поражению в войне и капитуляции.