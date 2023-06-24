Уранці 24 червня ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що найманці контролюють військові об'єкти у Ростові-на-Дону, а також – аеродром. Пригожин заявив, що це продовжуватиметься доти, доки російське військове керівництво не відповість за "скоєні злочини".

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У Воронежі також захопили військові об'єкти

Джерела в російських спецслужбах повідомили виданню Reuters, що найманці ПВК "Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі. Наразі цю інформацію Пригожин не підтвердив, проте місцеві жителі у мережі повідомляли про пересування військової техніки та постріли.

Варто зазначити, що Воронеж розташований у приблизно за 500 кілометрів на південь від Москви. Разом з тим, у Москві вже заблокували трасу, а на дорозі виставили підкріплення з блокпостами.

Дивіться на карті, де розташований Воронеж

Російські телеграм-канали повідомляють, що у Воронежі російський вертоліт намагався завдати удару по колоні вагнерівців. Проте, як і у Ростові, нібито був збитий засобами ПВК "Вагнера".

Окрім того, у Воронежі запровадили режим контртерористичної операції. Губернатор Воронезької області також заявив, що перекрито понад 300 кілометрів траси М-4 "Дон" – закрито рух з 464 по 777 кілометри.

Переконано прошу мешканців утриматися від поїздок і дорогами регіонального та місцевого значення,

– заявив губернатор.

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