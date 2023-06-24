Как сообщают российские телеграм-каналы, снаряд попал по территории жилого комплекса "Озерки". Об этом сообщает 24 Канал.

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Поврежден не один автомобиль

Сам момент удара по парковке попал на видеокамеры наблюдения. Последствия же удара на свои камеры сняли местные жители.

Момент попадания по парковке: видео

Как видно на видео одного из россиян, от удара в асфальте осталась небольшая воронка. Однако такой силы удара было достаточно, чтобы повредить не один автомобиль поблизости.

У многих авто выбило окна. Более того, в одном из них пробило бензобак, поэтому россияне бросились засыпать место под утечкой песком.

Последствия удара по парковке: видео

Дым на фоне прилета

Как видно из видео россиянина, на горизонте также виден огромный столб густого черного дыма. Вероятно, это следу от пожара на нефтебазе, который неожиданно вспыхнул под Воронежем около 12:30.

Там, отметим, продолжаются бои русской армии с наемниками ЧВК "Вагнера". Интересно, что за несколько минут до взрыва у нефтебазы якобы заметили российские вертолеты.

Комментировал пожар и губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заявил, что нефтебазе якобы горит резервуар с нефтью и отметил, что в настоящее время пожар якобы пытаются обуздать более 100 пожарных.

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