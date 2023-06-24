Утром известно, что Пригожин вместе со своими наемниками находится в штабе Южного военного округа. А уже через несколько часов перепуганные люди убегали оттуда, потому что там прогремел взрыв. Также сообщают о стрельбе.

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Что стало причиной взрыва – неизвестно

РосЗМи сообщают лишь о том, что раздался взрыв. Пока неизвестно ни о причинах, ни о пострадавших вследствие этого.

В то же время есть кадры, которые демонстрируют испуганную толпу людей. Они бегут, очевидно, из района, где расположен этот самый штаб.

Испуганные люди бегут от места взрыва: смотрите видео

Как отмечают в телеграм-каналах, перед взрывом сообщалось о минировании улиц вагнеровцами. Связано ли друг с другом – пока можем только догадываться.

Очевидцы рассказывают, что было сразу два "хлопка". Их также сопровождали выстрелы. Тем временем люди вокруг и суетятся, и продолжают снимать видео, чтобы продемонстрировать, что происходит.

Говорят, что было два "хлопка": смотрите видео

Кстати, вагнеровцы требуют от людей, чтобы они отошли от сооружения Южного военного округа. Наемники ЧВК "Вагнера" призывают освободить территорию вокруг штаба, по меньшей мере, в радиусе двух километров.