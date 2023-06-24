Як повідомляють російські телеграм-канали, снаряд влучив по території житлового комплексу "Озерки". Про це повідомляє 24 Канал.
Цікаво У Ростові у штабі Південного військового округу прогримів вибух
Пошкоджене не одне авто
Сам момент удару по парковці потрапив на відео камери спостереження. А наслідки удару на свої камери зняли місцеві жителі.
Момент влучання по парковці: відео
Як видно на відео одного з росіян, від удару в асфальті залишилася невеличка воронка. Однак й такої сили удару було достатньо, щоб пошкодити не один автомобіль поруч.
У багатьох авто повибивало вікна. Ба більше, в одному з них пробило бензобак, тож росіяни кинулися засипати місце під витоком піском.
Наслідки удару по парковці: відео
Дим на тлі прильоту
Як видно з відео росіянина, на горизонті також видно величезний стовп густого чорного диму. Ймовірно, це слід від пожежі на нафтобазі, яка несподівано спалахнула під Воронежем близько 12:30.
Там, зазначимо, тривають бої російської армії з найманцями ПВК "Вагнера". Цікаво, що за кілька хвилин до вибуху поблизу нафтобази нібито помітили російські вертольоти.
Коментував пожежу й губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв. Він заявив, що нафтобазі буцімто горить резервуар з нафтою та зазначив, що наразі пожежу начебто намагаються приборкати більш ніж 100 пожежників.
У Воронежі горить резервуар з нафтою: дивіться відео
Вагнерівці захопили всі військові об'єкти у Воронежі
- Ситуація на Росії почала загострюватися увечері 23 червня. Тоді лідер ПВК "Вагнера" Пригожин заявив, що російська армія обстріляла позиції його бойовиків. Через це він почав заколот проти міноборони країни-окупантки.
- Згодом Пригожин заявив, що контролює повністю російське місто Ростов-на-Дону. Далі його посіпаки почали діяти у Воронежі.
- Врешті-решт видання Reuters написало, що найманці ПВК "Вагнера" взяли під контроль військові об'єкти у Воронежі. Хоч наразі цю інформацію Пригожин не підтвердив, жителі міста у мережі повідомляли про пересування військової техніки вагнерівців та постріли у місті.