Пригожин заявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться" c Минобороны России. Ведь, по его словам, зло, которое несет военное руководство России, должно быть уничтожено.
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Вагнеровцы переодеваются в гражданское
Агент из МВД России сообщил "Атешу" оперативную служебную информацию.
К ним поступили сведения, что отряды ЧВК в гражданской одежде и автомобилях направляются в сторону Москвы. Разворачиваются мобильные блокпосты, на которых проводят тщательную проверку всех автомобилей,
– говорится в сообщении.
Вероятно, с этим связано несколько случаев расстрела гражданских авто.
"Но в тех случаях были обычные мирные граждане. "Атеш" продолжает собирать информацию о ходе внутреннего конфликта РФ", – отметили в движении.
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Пригожин объявил войну Минобороны России: последние новости
- В движении "Атеш" сообщили, что наемники Пригожина хотят захватить склады с российским ядерным оружием. Вагнеровцев уже заметили в одном из городов, где его хранят.
- В украинской разведке отметили, что Москва уже готовится к осаде. Там отменили межрегиональные пассажирские перевозки, а к границам города стягивают всю оставшуюся в резервах оккупантов технику.
- Россияне тем временем пытаются как можно быстрее покинуть свою страну и уже раскупили все билеты в Стамбул, Анкару и Астану. Ростовский вокзал также переполнен желающими уехать как можно дальше поездом.