Предлагали главарю "Вагнера" договариваться вечером 23 июня, сразу же после объявления им войны российскому минобороны. Звонил ему не Путин, но высокопоставленный чиновник из Кремля. Пригожин идти на уступки отказался, передает 24 Канал.

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Кремль пытался договориться с Пригожиным

О попытках Кремля прийти к соглашению с Пригожиным российским СМИ рассказал чиновник из Москвы, пожелавший остаться анонимным. Сразу же после демарша главаря "Вагнера" российская верхушка еще надеялась найти общий язык с ним, и даже начала придумывать способы, которыми можно было бы замять скандал.

Ему звонили из АП (не Путин) и предлагали дать заднюю, а все его сообщения объяснить взломом и подделкой голоса,

– рассказал чиновник.

Пригожин от предложения отказался, и уже после этого российский диктатор Владимир Путин отдал приказ открыть против него уголовное дело и "разобраться по-жесткому". Впрочем, кажется, в Кремле все же надеялись на успех переговоров, потому что версию, что аккаунт Пригожина взломали, уже начали распространять некоторые пропагандистские телеграм-каналы.

На следующий день Путин выступил с экстренным заявлением и назвал Евгения Пригожина предателем, а его действия – вооруженным мятежом. Пригожин не оставил это без ответа и также записал обращение. В нем он обвинил российского диктатора в обмане и коррупции и заявил, что не предатель России, а наоборот – ее страстный патриот.

Пригожин объявил войну Минобороны России: последние новости