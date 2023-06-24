Так, в Кремле уже решили направить вооруженные формирования в сторону Ростовской области России. Об этом 24 Каналу сообщил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Речь прежде всего о подразделениях росгвардии, которые еще боеспособны.

То есть Путин готовится к войне с Пригожиным,

– предположил российский оппозиционный политик.

Более того, в Кремле сильно напуганы возможными уличными протестами в стране-агрессоре. По информации Гудкова, спецслужбы России получили приказ стрелять на поражение, если россияне решатся выйти на улицы.

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Испуганный Кремль отдал приказ провести обыски в центрах ЧВК "Вагнера". Впрочем, по информации российского оппозиционера, наемники Пригожина вчера еще оставили их.

Следует помнить, что Пригожин со своими вагнеровцами не является какой-то светлой силой. Для нас они остаются врагом, который должен ответить за совершенные в Украине преступления. Впрочем, эта битва пауков в банке стала неплохим инфоповодом для порции новых мемов. 24 Канал собрал самые смешные для вас, посмотреть можно по ссылке.

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