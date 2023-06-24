Так, у Кремлі вже вирішили направити збройні формування у бік Ростовської області Росії. Про це 24 Каналу повідомив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Мовиться насамперед про підрозділи росгвардії, які ще боєздатні.

Тобто Путін готується до війни з Пригожиним,

– припустив російський опозиційний політик.

Ба більше, у Кремлі сильно налякані можливими вуличними протестами у країні-агресорці. За інформацією Гудкова, спецслужби Росії отримали наказ стріляти на ураження, якщо росіяни таки наважаться вийти на вулиці.

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Переляканий Кремль віддав наказ провести обшуки у центрах ПВК "Вагнера". Втім, за інформацією російського опозиціонера, найманці Пригожина ще вчора лишили їх.

Варто пам'ятати, що Пригожин зі своїми вагнерівцями не є якоюсь світлою силою. Для нас вони лишаються ворогом, який мусить відповісти за скоєні в Україні злочини. Втім, ця битва павуків у банці стала непоганим інфоприводом для порції нових мемів. 24 Канал зібрав найсмішніші для вас, переглянути можна за посиланням.

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