Бідкання "рупора Кремля" прокоментували на 24 Каналі. Соловйов не очікував, що доживе до такого.

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"Тяжкий час. Країна воює. Зараз вертаюся з Запоріжжя, де побачив на свої очі наших справжніх "героїв". Сьогодні всі запитання, які я чув, про одне: що відбувається вдома, у тилу", – поділився пропагандист.

Соловйов занепокоєний ситуацією в Росії: дивіться відео

Новітній Корніловський заколот

За словами Соловйова, 25 тисяч осіб дуже б знадобилися на фронті, а не вдома.

"Марш" потрібний на Львів, Київ, а якщо знадобиться – ще далі. Але коли дивишся на те, що відбувається – Корніловський заколот, марш Муссоліні на Рим?

– сказав пропагандист.

Зверніть увагу! Порівняння Пригожина з Муссоліні, коли той пішов на Рим 1922 року, є показовим. Після цього маршу фашистський диктатор прийшов до влади і залишався там до 1945 року. У такий спосіб пропагандист міг означити свою позицію.

Пропагандист не може зрозуміти, чому відбувається заколот, адже "ми ж росіяни, ми ж любимо батьківщину".

Заколот Пригожина: коротко