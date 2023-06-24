У п'ятницю ввечері, 23 червня, у Росії фактично розпочалась громадянська війна після того, як ватажок групи "Вагнера" Євгеній Пригожин сказав, що 25 тисяч його військових готові йти "боротися за справедливість". Про танки у Ростові, які помітили вранці наступного дня, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Танки у Ростові: яка ситуація в місті

Власне, військова техніка станом на 05:30 була біля військового штабу. Ймовірно, йдеться про штаб Південного військового округу, який уже оточили вагнерівці.

Однак існують також припущення, що озброєні люди в Ростові-на-Дону – це військовослужбовці, яких прислало міноборони Росії охороняти місто.

Вони (бійці від МО – 24 Канал) не "оточують своїх", а займають позиції навколо будівлі, щоб обороняти її. При цьому противник уже може бути поруч, тому треба контролювати ситуацію навколо, дахи будинків, вікна,

– вважає засновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв.

Згодом з'явилися повідомлення, з яких зрозуміло, що невідомі люди в камуфляжі оточили, окрім штабу ПВО, такі будівлі:

поліцейський відділок на Будьонівському проспекті;

Головне управління МВС в регіоні;

управління Федеральної служби безпеки;

міську адміністрацію Ростова-на-Дону.

По Ростову їздять танки та бігають військові: дивіться відеонарізку з телеграм-каналів

Люди у камуфляжі оточили адмінбудівлі у Ростові-на-Дону: дивіться відео

Зверніть увагу! Губернатор Ростовської області Василь Голубєв констатував, що ситуація у місті складна та закликав людей не виходити з дому без необхідності: "Правоохоронні органи роблять все, щоб забезпечити безпеку жителів області. Прошу всіх зберігати спокій і без потреби не виходити з дому", – написав він.

У Ростові багато військових / фото з телеграм-каналів

Разом з тим на в'їзді в Ростов-на-Дону та Москву було встановлено блокпости. У Кремлі також вирішили зупинити рух на трасі з Ростова до столиці своєї терористичної держави.

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Згадаємо наостанок про те, що Пригожин раніше заявляв, що вагнерівці перетнули кордон з Росією та рухаються у бік Ростова. За його словами, найманців ПВК з обіймами зустрічали прикордонники.