Зокрема, Пригожин почав погрожувати міністру оборони Сєргєю Шойгу і начальнику генерального штабу Валєрію Герасимову. У Росії почалася справжня паніка.

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У США слідкують за подіями в Росії

У США офіційні особи розглядають останні коментарі Пригожина, в яких він назвав російське військове керівництво "злом" і сказав, що їх "треба зупинити", як щось більше, ніж його звичайна риторика. Про це журналістам повідомив неназваний.

За його словами, на відміну від деяких попередніх заяв Пригожина про невмілість російського міністерства оборони, ці коментарі, схоже, не були зроблені після українського військового прориву або тактичного успіху.

"Це реальність", – заявив посадовець, не уточнивши, чи є у США якісь очікування щодо того, як або що Пригожин має намір робити після його закликів до російських громадян залишатися вдома.

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