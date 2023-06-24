Російські ЗМІ повідомляли, що в адміністрації Путіна почалася паніка. Сам кремлівський диктатор нібито в курсі подій.

Цікаво Паніка є: агент "Атеш" з Москви поділився деталями, біля держдуми помітили військову техніку

У Зеленського відреагували на події в Росії

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що події у країні-агресорці – класична російська поезія.

Смутні часи настають. Лжевладімір опинився на престолі. Опричники йдуть ставити запитання: чи є у нас Цар і чи справжній він? Історичний процес завжди незворотній,

– зазначив посадовець.

Також на конфлікт Пригожина та міністерства оборони Росії відреагував глава ОП Андрій Єрмак, традиційно використавши емоджі.



Єрмак спостерігає за подіями в Росії / Скриншот сторінки глави Офісу Президента

Варто прочитати Проти Пригожина відкрили кримінальну справу про заклик до збройного заколоту в Росії

Пригожин почав погрожувати Кремлю

Пригожин увечері 23 червня заявив, що російські військові начебто вдарили по вагнерівцях.

За його словами, атака нібито відбулася за наказом міністра нападу Сєргєя Шойгу.

Той втік з Ростова, куди напередодні прибув. Ватажок ПВК "Вагнера" записав аудіо з погрозами у бік влади.

Наша редакція спостерігає за подіями в Росії. Оперативні новини про загострення в країні-терористці читайте у нашому телеграмі. Підписуйтесь!