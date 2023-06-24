Российские СМИ сообщали, что в администрации Путина началась паника. Сам кремлевский диктатор будто бы в курсе событий.

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У Зеленского отреагировали на события в России

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что события в стране-агрессоре – классическая русская поэзия.

Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим,

– отметил чиновник.

Также на конфликт Пригожина и министерства обороны России отреагировал глава ОП Андрей Ермак, традиционно используя эмодзи.



Ермак наблюдает за событиями в России / Скриншот страницы главы Офиса Президента

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Пригожин начал угрожать Кремлю

Пригожин вечером 23 июня заявил, что российские военные якобы ударили по вагнеровцам.

По его словам, атака будто бы произошла по приказу министра нападения Сергея Шойгу.

Тот бежал из Ростова, куда прибыл накануне. Вожак ЧВК "Вагнера" записал аудио с угрозами в сторону власти.

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