Российские СМИ сообщали, что в администрации Путина началась паника. Сам кремлевский диктатор будто бы в курсе событий.
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У Зеленского отреагировали на события в России
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что события в стране-агрессоре – классическая русская поэзия.
Смутные времена наступают. Лжевладимир оказался на престоле. Опричники идут задавать вопросы: есть ли у нас Царь и настоящий ли он? Исторический процесс всегда необратим,
– отметил чиновник.
Также на конфликт Пригожина и министерства обороны России отреагировал глава ОП Андрей Ермак, традиционно используя эмодзи.
Ермак наблюдает за событиями в России / Скриншот страницы главы Офиса Президента
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Пригожин начал угрожать Кремлю
- Пригожин вечером 23 июня заявил, что российские военные якобы ударили по вагнеровцам.
- По его словам, атака будто бы произошла по приказу министра нападения Сергея Шойгу.
- Тот бежал из Ростова, куда прибыл накануне. Вожак ЧВК "Вагнера" записал аудио с угрозами в сторону власти.