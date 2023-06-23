Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщает 24 канал. Журналисты ссылаются на заявление национального антитеррористического комитета России.

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Против Пригожина возбудили дело

В национальном антитеррористическом комитете заявили, что утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, якобы не имеют никаких оснований.

В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия,

– говорится в сообщении.

По статье о "вооруженном мятеже" уголовного кодекса России, организация или активное участие в нем с целью насильственного изменения конституционного строя или нарушения территориальной целостности страны-террориста наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Однако следует отметить, что национальный антитеррористический комитет не уточнил точный номер статьи, по которой возбуждено уголовное дело после заявлений учредителя ЧВК "Вагнера".

"Действиям Пригожина дадут надлежащую правовую оценку в рамках уголовного дела", – сообщили в генпрокуратуре России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что диктатор Владимир Путин проинформирован о ситуации. Пропагандисты, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что в администрации президента России началась паника.

"Там не исключают сценарий начала гражданской войны", – заявили в росСМИ.

Пригожин заявляет, что произойдет не военный переворот, а "марш справедливости".

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Пригожин начал угрожать Кремлю

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" начал истерить из-за якобы ракетного удара по наемникам, который привел к многочисленным жертвам.

В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие вагнеровцы паникуют черед удар и очень матерятся.

Пригожин традиционно начал угрожать Кремлю. "Повар Путина" заявил, что вагнеровцев 25 тысяч. Все они якобы идут "разбираться" и "заканчивать с этим".

Он подчеркнул, что "зло, которое несет военное руководство России должно быть уничтожено" и призвал российских военных не сопротивляться. Мол, тот, кто будет сопротивляться, будет уничтожен.