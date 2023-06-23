В этот раз Пригожин не снял видео. Вместо этого он решил заспамить соцсети своими аудио. Их подхватили росСМИ, сообзает 24 Канал.

Обратите внимание Россия могла нанести ракетный удар по ППК "Вагнера": Пригожин объявил войну минобороны

Пригожин заявил, что Шойгу скрылся из Ростова.

Вожак вагнеровцев заявил, что из Ростова Шойгу убегал, "как баба". Ко всем грехам Пригожина добавляем еще и сексизм.

Шойгу только-что трусливо сбежал из Ростова. В 21:00. Он убежал испуганно, как баба, чтобы не объяснять, зачем он наносил ракетные удары. Это ж*вотное (Шойгу – 24 Канал) остановим,

– пообещал "повар Путина".

В следующем аудио Пригожин заявил, что Шойгу вроде бы специально прибыл в Ростов, чтобы оттуда немного "подсмалить" вагнеровцев и использовал для этого артиллеристов и пилотов.

"Повар Путина" угрожает Кремлю

Далее Пригожин традиционно перешел к угрозам Кремля. "Повар Путина" заявил, что вагнеровцев – 25 тысяч, и все они вроде бы идут "разбираться" и "заканчивать с этим". Пригожин добавил, что говорится якобы не о "военном перевороте, а марше справедливости".

Вроде бы удар по вагнеровцам – что известно

Вечером 23 июня Пригожин упал в истерику из-за якобы ракетного удара по вагнеровцам. Он сообщил, что якобы много жертв. В сети опубликовали даже соответствующее видео. На нем уцелевшие вагнеровцы паникуют череду удара и очень много ругаются.

В InformNapalm заявили, что видео выглядит постановой. А "ракетные удары" напоминают пионерские костры. Очевидно, Пригожин решает этим видео внутренние вопросы борьбы за власть.