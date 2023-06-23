Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал. Журналісти посилаються на заяву національного антитерористичного комітету Росії.

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Проти Пригожина порушили справу

У національному антитерористичному комітеті заявили, що твердження, поширювані від імені Євгенія Пригожина, нібито не мають під собою жодних підстав.

У зв'язку з цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом заклику до збройного заколоту. Вимагаємо негайно припинити протиправні дії,

– мовиться у повідомленні.

За статтею про "збройний заколот" кримінального кодексу Росії, організація або активна участь у ньому з метою насильницької зміни конституційного ладу чи порушення територіальної цілісності країни-терористки караються позбавленням волі терміном від 12 до 20 років з обмеженням волі терміном до двох років.

Проте варто зауважити, що національний антитерористичний комітет не уточнив точний номер статті, за якою порушили кримінальну справу після заяв засновника ПВК "Вагнера".

"Діям Пригожина нададуть належну правову оцінку в рамках кримінальної справи", – повідомили в генпрокуратурі Росії.

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що диктатор Владімір Путін поінформований про ситуацію. Пропагандисти, посилаючись на власні джерела, повідомили, що в адміністрації президента Росії почалася паніка.

"Там не виключають сценарію початку громадянської війни", – заявили у росЗМІ.

Водночас Пригожин заявляє, що відбудеться не військовий переворот, а "марш справедливості".

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Пригожин почав погрожувати Кремлю

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" почав істерити через начебто ракетний удар по найманцях, який призвів до численних жертв.

У мережі навіть опублікували відповідне відео, на якому можна побачити, як вцілілі вагнерівці панікують черед удар та дуже багато лаються.

Пригожин традиційно почав погрожувати Кремлю. "Кухар Путіна" заявив, що вагнерівців є 25 тисяч. Усі вони начебто йдуть "розбиратися" та "закінчувати з цим".

Він наголосив, що "зло, яке несе військове керівництво Росії повинно бути знищене" й закликав російських військових не чинити опору. Мовляв, той, хто чинитиме опір, буде знищений.