Ввечері 23 червня Пригожин буквально оголосив війну міноборони Росії. Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков сказав, що вже "вживаються всі необхідні заходи". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як у Путіна прокоментували заяви Пригожина

За словами Пригожина, міноборони Росії завдало ракетного удару по позиціях ПВК "Вагнера". Він заявив, що "зло, яке несе військове керівництво Росії повинно бути знищене" й закликав військових не чинити опору. Мовляв, той, хто чинитиме опір – буде знищений.

У міноборони країни-агресорки слова Пригожина заперечують. Дмитро Пєсков заявив, що Путіну вже доклали всю ситуацію.

Путін поінформований про ситуацію навколо Пригожина, вживаються всі необхідні заходи,

– сказав він.

ФСБ Росії порушила справу проти глави ПВК "Вагнера"

Заяви Пригожина сколихнули всю Росію. Російські ЗМІ стверджують, що в Кремлі почалась паніка і там не виключають можливість військового перевороту.

В Національному антитерористичному комітеті Росії заявили, що твердження, які поширюються від імені Євгена Пригожина, "не мають під собою жодних підстав".

У зв'язку із цими заявами ФСБ Росії порушено кримінальну справу за фактом призову до збройного заколоту. Потрібно негайно припинити протиправні дії,

– мовиться в повідомленні.

Водночас Пригожин заявляє, що це не військовий переворот, а "марш справедливості".

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