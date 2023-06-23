Вечером 23 июня Пригожин буквально объявил войну минобороны России. Спикер диктатора Путина Дмитрий Песков сказал, что уже "принимаются все необходимые меры". Об этом сообщают российские СМИ.

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Как у Путина прокомментировали заявления Пригожина

По словам Пригожина, минобороны России нанесло ракетный удар по позициям ЧВК "Вагнера". Он заявил, что "зло, которое несет военное руководство России должно быть уничтожено" и призвал военных не сопротивляться. Мол, тот, кто будет сопротивляться, будет уничтожен.

В минобороны страны-агрессора слова Пригожина отрицают. Дмитрий Песков заявил, что Путину уже приложили всю ситуацию.

Путин проинформирован о ситуации вокруг Пригожина, принимаются все необходимые меры,

– сказал он.

ФСБ России возбудило дело против главы ЧВК "Вагнера"

Заявления Пригожина всколыхнули всю Россию. Российские СМИ утверждают, что в Кремле началась паника, и там не исключают возможность военного переворота.

В Национальном антитеррористическом комитете России заявили, что утверждения, распространяющиеся от имени Евгения Пригожина, "не имеют под собой никаких оснований".

В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва в вооруженный мятеж. Нужно немедленно прекратить противоправные действия,

говорится в сообщении.

Пригожин заявляет, что это не военный переворот, а "марш справедливости".

Главное о заявлениях Пригожина 23 июня