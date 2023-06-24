В городах России ночь на субботу 24 июня – бессонная. В Москве уже перекрывают улицы, а важнейшие объекты берут под усиленную охрану. Тем временем в Ростове заметили военную технику. Движение "Атеш" сообщило, что росгвардию отправили перехватить вагнеровцев. А россиянам становится как-то "тревожно".
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Что гуглят россияне
Пока оккупанты "пакетизировались" на фронте, российские власти врали населению, что "все идет по плану". В то же время сейчас люди, похоже, начинают понимать что что-то пошло не так. В гугл-трендах России "гражданская война" обогнала "СВО".
Гражданская война обогнала "СВО" / Скриншот 24 Канала
Гражданскую войну гуглят почти всюду / Скриншот 24 Канала
- "Что происходит";
- "гражданская война – коротко";
- "будет ли гражданская война в России";
- "гражданская война – дата".
Пригожин грозит Кремлю
- Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что российские военные вроде бы нанесли удар по вагнеровцам. Соответствующее видео даже было опубликовано в сети. Хотя аналитики заявили, что это – постанова. "Повар Путина" заявил, что приказ ударить по вагнеровцам отдал Сергей Шойгу, якобы специально для этого приехавший в Ростов, а затем скрывшийся.
- Пригожин заявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться" с властями.