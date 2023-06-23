Пригожин заявил, что Шойгу скрылся из Ростова. В то же время "повар Путина" подчеркнул, что "это ж*вотное остановим". Вроде бы 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться".

Обратите внимание У Путина впервые отреагировали на ситуацию вокруг Пригожина и Минобороны

В Москве – паника. Сообщают, что там был введен план "Фортеця". Украинцы уже остроумно отреагировали на события. 24 канал собрал самые свежие мемы.

Мемы о конфликте Пригожина и Кремля

Надеемся, контент по "противостоянию" подтянется уже в ближайшее время. А сейчас смотрим в завтра с интересом.



Неожиданные сюжетные повороты / Скриншот из сети





Неожиданное кино для вечера пятницы / Скриншот из сети

К слову, шутки о кино могут быть не такими уж шутками. Пригожин визжит, что российские военные нанесли ракетные удары по вагнеровцам . В сети даже опубликовали видео. В то же время в InformNapalm уже заявили, что кадры напоминают постанову. Очевидно, что Пригожин решил сделать следующий ход в борьбе за власть.

Но муд вечера – не только фильм, но и балет.

Этот день настал:

И, конечно, не забываем о классике.

Похоже, ночь в России будет "горяченькой". Ждем новостей. Ведь: