Пригожин заявив, що Шойгу втік з Ростова. Водночас "кухар Путіна" наголосив, що "цю тв*рину зупинимо". Начебто 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися".
Зверніть увагу У Путіна вперше відреагували на ситуацію навколо Пригожина і Міноборони
У Москві – паніка. Повідомляють, що там ввели план "Фортеця". Українці вже дотепно відреагували на події. 24 канал зібрав найсвіжіші меми.
Меми про конфлікт Пригожина та Кремля
Сподіваємося, контент з "протистояння" підтягнеться вже найближчим часом. А наразі дивимося у завтра з зацікавленням.
Неочікувані сюжетні повороти / Скриншот з мережі
Несподіване кіно для вечора п'ятниці / Скриншот з мережі
Але муд вечора – не лише фільм, а ще й балет.
Цей день настав:
І, звичайно, не забуваємо про класику.
Схоже, ніч у Росії буде "гаряченькою". Чекаємо новин. Бо: