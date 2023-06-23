Пригожин заявив, що Шойгу втік з Ростова. Водночас "кухар Путіна" наголосив, що "цю тв*рину зупинимо". Начебто 25 тисяч вагнерівців йдуть "розбиратися".

Зверніть увагу У Путіна вперше відреагували на ситуацію навколо Пригожина і Міноборони

У Москві – паніка. Повідомляють, що там ввели план "Фортеця". Українці вже дотепно відреагували на події. 24 канал зібрав найсвіжіші меми.

Меми про конфлікт Пригожина та Кремля

Сподіваємося, контент з "протистояння" підтягнеться вже найближчим часом. А наразі дивимося у завтра з зацікавленням.



Неочікувані сюжетні повороти / Скриншот з мережі





Несподіване кіно для вечора п'ятниці / Скриншот з мережі

До слова, жарти про кіно можуть бути не такими вже й жартами. Пригожин верещить, що російські військові завдали ракетні удари по вагнерівцях . У мережі навіть опублікували відео. Водночас в InformNapalm вже заявили, що кадри нагадують постанову. Вочевидь так Пригожин вирішив зробити наступний хід у боротьбі за владу.

Але муд вечора – не лише фільм, а ще й балет.

Цей день настав:

І, звичайно, не забуваємо про класику.

Схоже, ніч у Росії буде "гаряченькою". Чекаємо новин. Бо: