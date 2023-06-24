У містах Росії ніч на суботу 24 червня – безсонна. У Москві вже перекривають вулиці, а найважливіші об'єкти беруть під посилену охорону. Тим часом у Ростові помітили військову техніку. Рух "Атеш" повідомив, що росгвардію відправили перехопити вагнерівців. А росіянам стає якось "тривожненько".

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Що гуглять росіяни

Доки окупанти "пакетизувалися" на фронті, російська влада брехала населенню, що "все йде за планом". Водночас зараз, соже, люди вже здогаються, що щось пішло не так. У гугл-трендах Росії "громадянська війна" обігнала "СВО".



Громадянська війна обігнала "СВО" / Скриншот 24 Каналу



Громадянську війну гуглять майже всюди / Скриншот 24 Каналу

До слова, найвищий інтерес до "громадянської війни" за пошуком – у жителів Калмикії.

Також росіяни активно гуглять:

"що відбувається";

"громадянська війна – коротко";

"чи буде громадянська війна у Росії";

"громадянська війна – дата".

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