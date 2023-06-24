Росгвардію вже відправили перехопити вагнерівців. РосЗМІ повідомляють, що у Москві – тривожненько, інформує 24 Канал.
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Що відбувається у Москві
У Москві посилили заходи безпеки. Найважливіші об'єкти російської столиці взяли під посилену охорону. Вочевидь, бункер Путіна – теж. А може, й його таємну валізку з відходами.
Росгвардія – піднята. Повідомляли також, що строковиків озброюють та забирають.
Рух "Атеш" повідомив, що посилено охороняють, зокрема, Останкіно. На вулицях російської столиці також зауважили військову техніку. Проїзд до адміністрації президента перекрили.
Військова техніка біля храму Христа Спасителя / Фото з мережі
З чого все почалося
- Пригожин увечері 23 червня заявив, що російські військові начебто вдарили по вагнерівцях. "Кухар Путіна" наголосив: це нібито відбулося за наказом Сергія Шойгу. Той втік з Ростова, куди напередодні прибув.
- Пригожин записав аудіо з погрозами у бік влади.