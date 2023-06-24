У мережі навіть з'явилися відповідні відео. Раніше росЗМІ повідомляли, що в адміністрації Путіна почалася паніка – там не виключають початку громадянської війни в Росії.

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У Москві їздить військова техніка

Партизанський рух "Атеш" поділився інформацією від свого агента у Москві.

Останкіно посилено охороняють зараз. Усі все розуміють,

– мовиться у повідомленні.

У Москві помітили військову техніку: відео

Згодом у мережі з'явилася низка відео з російської столиці. На них можна помітити військову техніку, яка курсує московськими вулицями. Зокрема, біля держдуми.

Окупанти панікують після заяви Пригожина: відео

За інформацією російської служби BBC, московське управління ФСБ підняли по тривозі. На трасі "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону виставляють блокпости. Про це повідомили близькі до спецслужб та армії джерела.

У російській столиці неспокійно: відео

Блокпости виставляють ФСБ за підтримки СЗШР, тобто спеціального загону швидкого реагування. Черговим наказали відкривати вогонь на ураження в разі виникнення загрози.

Техніка при цьому в режимі готовності, але наказу про її висування частини поки що не отримували,

– мовиться у повідомленні.

Окрім цього, низка російських ЗМІ повідомила, що московських силовиків перевили у підвищену готовність. Там запровадили план "Фортеця".

Російських силовиків перевили у підвищену готовність: відео

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Пригожин погрожував Кремлю

Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнера" заявив про ракетний удар з боку російської армії, який призвів до численних жертв серед найманців. У мережі навіть опублікували відповідне відео, на якому можна побачити, як вцілілі вагнерівці панікували та лаялися.

Пригожин традиційно почав погрожувати Кремлю, заявивши, що 25 тисяч вагнерівців начебто йдуть "розбиратися".

"Зло, яке несе військове керівництво Росії повинно бути знищене", – заявив ватажок ПВК "Вагнера".

Також він закликав російських військових не чинити опору, адже того, хто це робитиме, знищать.