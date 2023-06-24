В сети даже появились соответствующие видео. Ранее российские СМИ сообщали, что в администрации Путина началась паника – там не исключают начала гражданской войны в России.

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В Москве ездит военная техника

Партизанское движение "Атеш" поделилось информацией от своего агента в Москве.

Останкино усиленно охраняют сейчас. Все все понимают,

– говорится в сообщении.

В Москве заметили военную технику: видео

Впоследствии в сети появился ряд видео из российской столицы. На них можно заметить военную технику, курсирующую по московским улицам. В частности, возле госдумы.

Оккупанты паникуют после заявления Пригожина: видео

По информации российской службы BBC, московское управление ФСБ подняли по тревоге. На трассе "Дон" Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону выставляют блокпосты. Об этом сообщили близкие к спецслужбам и армии источники.

В российской столице неспокойно: видео

Блокпосты выставляют ФСБ при поддержке СОБР, то есть специального отряда быстрого реагирования. Дежурным приказали открывать огонь на поражение при возникновении угрозы.

Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали,

– говорится в сообщении.

Кроме того, ряд российских СМИ сообщил, что московских силовиков перевили в повышенную готовность. Там ввели план "Крепость".

Российских силовиков перевели в повышенную готовность: видео

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Пригожин угрожал Кремлю

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" заявил о ракетном ударе со стороны российской армии, приведшем к многочисленным жертвам среди наемников. В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие вагнеровцы паниковали и ругались.

Пригожин традиционно начал угрожать Кремлю, заявив, что 25 тысяч вагнеровцев будто бы идут "разбираться".

"Зло, которое несет военное руководство России, должно быть уничтожено", – заявил главарь ЧВК "Вагнера".

Также он призвал российских военных не сопротивляться, ведь того, кто это будет делать, уничтожат.