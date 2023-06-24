В частности, Пригожин начал угрожать министру обороны Сергею Шойгу и начальнику генерального штаба Валерию Герасимову. В России началась настоящая паника.

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В США следят за событиями в России

В США официальные лица рассматривают последние комментарии Пригожина, в которых он назвал российское военное руководство "взломом" и сказал, что их "надо остановить", как нечто большее, чем его обычная риторика. Об этом журналистам сообщил неназванный.

По его словам, в отличие от некоторых предварительных заявлений Пригожина о неумелости российского министерства обороны эти комментарии, похоже, не были сделаны после украинского военного прорыва или тактического успеха.

"Это реальность", – заявил чиновник, не уточнив, есть ли у США какие-либо ожидания относительно того, как или что Пригожин намерен делать после его призывов к российским гражданам оставаться дома.

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Вожак ППК "Вагнера" угрожал Кремлю

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по вагнеровцам. Он якобы привел к многочисленным жертвам среди наемников. В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие воины ПВК паниковали и ругались.

Поэтому Пригожин начал угрожать минобороны России. Он заявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться".

"Зло, которое несет военное руководство России, должно быть уничтожено", - заявил главарь ППК "Вагнера".

Он призвал российских военных не сопротивляться, а того, кто это будет делать, будут уничтожать.

В свою очередь, в Кремле заявили, что знают о происходящем и принимают меры. В то же время в сети распространяют фото, на которых видна бронетехника на улице Ростова и Москвы. Российские генералы призывают вагнеровцев не участвовать в мятеже.

Стоит прочесть Паника есть: агент "Атеш" из Москвы поделился деталями, возле госдумы заметили военную технику

Вожак ЧВК "Вагнера" угрожал Кремлю

Вечером 23 июня Пригожин заявил, что российская армия нанесла ракетный удар по вагнеровцам. Он якобы привел к многочисленным жертвам среди наемников. В сети даже опубликовали соответствующее видео, на котором можно увидеть, как уцелевшие воины ЧВК паниковали и ругались.

Поэтому Пригожин начал угрожать минобороны России. Он заявил, что 25 тысяч вагнеровцев идут "разбираться".

"Зло, которое несет военное руководство России, должно быть уничтожено", – заявил главарь ЧВК "Вагнера".

Он призвал российских военных не сопротивляться, а того, кто это будет делать, будут уничтожать.

В свою очередь, в Кремле заявили, что знают о происходящем и принимают меры. В то же время в сети распространяют фото, на которых видна бронетехника на улице Ростова и Москвы. Российские генералы призывают вагнеровцев не участвовать в мятеже.

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