Про це йдеться у голосовому повідомленні Пригожина, яке опублікувала його пресслужба, повідомляє 24 Канал. за словами очільника терористів, російські прикордонники радо зустрічали та обіймали вагнерівців.

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Пригожин звинуватив Шойгу і Герасимова у намірі знищити вагнерівців

Євгеній Пригожин заявив, що наказ на знищення ПВК "Вагнера" віддав керівник окупаційними силами та очільник російського Генштабу Валєрій Герасимов після наради з міністром оборони Сєргєєм Шойгу.

Також очільник вагнерівців заявив не лише про те, що російські прикордонники тепло зустріли його найманців, але й про те, що підрозділи міноборони не чинили опору. За словами Пригожина, проти вагнерівців виставили строковиків.

Якщо хтось та щось стане на нашій дорозі, ми знищимо все, ми йдемо далі та до кінця,

– заявив Пригожин.

Водночас жодних фото та відео, які б підтверджували бодай якийсь з озвучених Пригожиним фактів немає. Однак місцеві російські ЗМІ повідомляють, що в центрі Ростова-на-Дону чимало військової техніки, рух перекрито.