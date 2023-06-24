Об этом говорится в голосовом сообщении Пригожина, опубликованном его прес-сслужбой, сообщает 24 Канал. По словам главы террористов, российские пограничники с радостью встречали и занимали вагнеровцев.

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Пригожин обвинил Шойгу и Герасимова в намерении уничтожить вагнеровцев

Евгений Пригожин заявил, что приказ на уничтожение ППК "Вагнера" отдал руководитель оккупационных сил и глава российского Генштаба Валерий Герасимов после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Также глава вагнеровцев заявил не только о том, что российские пограничники тепло встретили его наемников, но и о том, что подразделения минобороны не оказывали сопротивления. По словам Пригожина, против вагнеровцев выставили срочников.

Если кто-то и что-нибудь станет на нашей дороге, мы уничтожим все, мы идем дальше и до конца,

– заявил Пригожин.

В то же время никаких фото и видео, подтверждающих хоть какой-то из озвученных Пригожиным фактов, нет. Однако местные российские СМИ сообщают, что в центре Ростова-на-Дону немало военной техники, движение перекрыто.