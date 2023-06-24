Жалобы "рупора Кремля" прокомментировали на 24 Канале. Соловьев не ожидал, что доживет до такого.
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"Тяжкое время. Страна воюет. Сейчас возвращаюсь из Запорожья, где увидел своими глазами наших настоящих "героев". Сегодня все вопросы, которые я слышал, об одном: что происходит дома, в тылу", – поделился пропагандист.
Соловьев обеспокоен ситуацией в России: смотрите видео
Новый Корниловский мятеж
По словам Соловьева, 25 тысяч человек очень бы понадобились на фронте, а не дома.
"Марш" нужен на Львов, Киев, а если понадобится – еще дальше. Но когда смотришь на происходящее – Корниловский мятеж, марш Муссолини на Рим?
– сказал пропагандист.
Пропагандист не может понять, почему происходит мятеж, ведь "мы же россияне, мы же любим родину".
Мятеж Пригожина: коротко
- Вечером 23 июня руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что якобы российское минобороны нанесло ракетный удар по тыловым позициям вагнеровцев. В ответ "повар Путина" фактически объявил войну руководству минобороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову.
- Впоследствии Пригожин заверил, что 25 тысяч вагнеровцев готовы для "марша справедливости". После этого в сети появилась информация, что наемники беспрепятственно пересекли границу и вошли на территорию Ростовской области.
- Уже утром 24 июня в пресс-службе ЧВК официально признали, что началась гражданская война. В Кремле не могут не паниковать, однако не спешат объявлять войну банде Пригожина. В то же время, на территории Москвы ввели "режим антитеррористической операции".
- На фоне таких резонансных событий Владимир Путин записал видеообращение. Он назвал действия Пригожина "предательством" и намекнул, что в России есть толкающие его страну к анархии, братоубийству, поражению в войне и капитуляции.