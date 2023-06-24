Жалобы "рупора Кремля" прокомментировали на 24 Канале. Соловьев не ожидал, что доживет до такого.

Читайте также Ближайшие часы станут ключевыми, вагнеровцы хотят дойти до Москвы, – разведка Британии

"Тяжкое время. Страна воюет. Сейчас возвращаюсь из Запорожья, где увидел своими глазами наших настоящих "героев". Сегодня все вопросы, которые я слышал, об одном: что происходит дома, в тылу", – поделился пропагандист.

Соловьев обеспокоен ситуацией в России: смотрите видео

Новый Корниловский мятеж

По словам Соловьева, 25 тысяч человек очень бы понадобились на фронте, а не дома.

"Марш" нужен на Львов, Киев, а если понадобится – еще дальше. Но когда смотришь на происходящее – Корниловский мятеж, марш Муссолини на Рим?

– сказал пропагандист.

Обратите внимание! Сравнение Пригожина с Муссолини, когда тот пошел на Рим в 1922 году, показательно. После этого марша фашистский диктатор пришел к власти и оставался там до 1945 года. Таким образом, пропагандист мог обозначить свою позицию.

Пропагандист не может понять, почему происходит мятеж, ведь "мы же россияне, мы же любим родину".

Мятеж Пригожина: коротко