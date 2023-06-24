По состоянию на утро 24 июня наемники из ЧВК "Вагнера" уже заняли военные здания в Воронеже и зашли в Ростов-на-Дону. Разведчики из Британии убеждены, что российская армия не противостоит вагнеровцам так активно, как надеется Путин.

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Наемники Пригожина планируют дойти до Москвы

Пока известно, что для проведения военного мятежа, о начале которого Пригожин объявил накануне вечером, наемники пересекли границу с Украиной по меньшей мере в двух местах и зашли в Ростовскую и Воронежскую области. Но по продвижению вагнеровцев британское минобороны определило, что в планах Пригожина – дойти до Кремля.

В Ростове-на-Дону наемники уже заняли ключевые военные объекты. Разведчики также уверены, что захватили вагнеровцы и штабы, из которых руководятся российские операции в Украине.

Далее подразделения Вагнера двигаются на север через Воронежскую область, почти наверняка имея целью добраться до Москвы,

– заявили в минобороны Британии.

Также там считают, что отсутствие информации о многочисленных стычках между российскими военными и вагнеровцами свидетельствует о том, что силы безопасности оккупантов остались бездейственными, а их руководство молчаливо соглашается с действиями Пригожина.

"В ближайшие часы лояльность российских сил безопасности, особенно российской Национальной гвардии, будет ключевой для развития кризиса. Это самый большой вызов российскому государству за последнее время", – сообщили в разведке.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин уже записал обращение, где снова заявил, что ситуация якобы "под контролем". В минобороны России также призвали вагнеровцев сложить оружие и вернуться на позиции.

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