У п'ятницю ввечері, 23 червня, лідер терористів заявив, що йтиме зі своїми найманцями до Москви, аби змінити військове керівництво держави. Вранці наступного дня, близько 11:30 в пресслужбі ПВК офіційно визнали, що розпочалась громадянська війна, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії
Офіційно: у Росії – громадянська війна
У Кремлі, очевидно, не можуть не панікувати, однак не поспішають оголошувати війну банді Пригожина. Єдине, справді, на території Москви ввели "режим антитерористичної операції".
У Воронезькій області атаковано одну з колон ПВК "Вагнер". Також працює авіація, застосовують чавун. Громадянська війна офіційно розпочалася,
– йдеться у повідомленні.
Окрім того, у дописі нижче зазначено, що вагнерівці збили вертоліт Росії, що намагався їх обстрілювати.
ПВК "Вагнера" збила літальний апарат Росії / фото пресслужби компанії
Насправді для багатьох те, що відбувається зараз у Росії, – не є новиною хоча б тому, що це було очевидним. Отже, якщо спершу випускати десятки тисяч зеків з тюрем, давати їм зброю, то потім який сенс дивуватися тому, що вони мають намір скоювати військовий переворот?
До того ж про конфлікт між Пригожиним і главою міноборони Росії Сєргєєм Шойгу не один місяць говорили, зокрема, міжнародні аналітики. Цілком було прогнозовано, у що воно виллється.
Більше про заколот
- Розпочалось все зі заяви Пригожина про те, що, мовляв, за вказівкою Кремля були атаковані тилові позиції вагнерівців. Згодом ватажок ПВК уточнив, що братимуть участь у військових діях на початках близько 25 тисяч бойовиків.
- З реакцією на це не забарився президент ворожої держави Владімір Путін. У своєму терміновому зверненні він почав нарікати, що "і так живемо у важкі часи, проти нас Захід", а тут якісь "особи" ставлять свої амбіції вище.
- Окрім того, варто згадати коментар стосовно цього речника Східного угрупування військ Сергія Череватого. З його слів зрозуміло, що якби не було широкомасштабної війни, то не розпочалась би ця громадянська війна.
- Разом з тим Череватий констатував, що Пригожин швидше захопив Ростов, аніж Бахмут. Також зазначимо, що активні бойові дії розгортаються у Воронезькій області – на трасі в цьому регіоні, що веде до Москви.