У п'ятницю ввечері, 23 червня, лідер терористів заявив, що йтиме зі своїми найманцями до Москви, аби змінити військове керівництво держави. Вранці наступного дня, близько 11:30 в пресслужбі ПВК офіційно визнали, що розпочалась громадянська війна, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Офіційно: у Росії – громадянська війна

У Кремлі, очевидно, не можуть не панікувати, однак не поспішають оголошувати війну банді Пригожина. Єдине, справді, на території Москви ввели "режим антитерористичної операції".

У Воронезькій області атаковано одну з колон ПВК "Вагнер". Також працює авіація, застосовують чавун. Громадянська війна офіційно розпочалася,

– йдеться у повідомленні.

Окрім того, у дописі нижче зазначено, що вагнерівці збили вертоліт Росії, що намагався їх обстрілювати.



ПВК "Вагнера" збила літальний апарат Росії / фото пресслужби компанії

Насправді для багатьох те, що відбувається зараз у Росії, – не є новиною хоча б тому, що це було очевидним. Отже, якщо спершу випускати десятки тисяч зеків з тюрем, давати їм зброю, то потім який сенс дивуватися тому, що вони мають намір скоювати військовий переворот?

До того ж про конфлікт між Пригожиним і главою міноборони Росії Сєргєєм Шойгу не один місяць говорили, зокрема, міжнародні аналітики. Цілком було прогнозовано, у що воно виллється.

Більше про заколот